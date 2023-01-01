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Planday

Planday

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Web Sitesi: planday.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Planday çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Planday, güçlü ancak kullanımı kolay bir çevrimiçi çalışan planlama yazılımıdır. Planday ile çalışan programını daha hızlı oluşturun. Ücretsiz deneme için bugün kaydolun!

Web Sitesi: planday.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Planday ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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