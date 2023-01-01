WebCatalog
ShiftPro

ShiftPro

shiftpro.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ShiftPro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ShiftPro, işletmeniz için bir çalışan vardiya yönetimi platformudur. Vardiya saatlerinin tanımlanmasından vardiya rotasyonlarının otomatikleştirilmesine kadar tüm vardiya planlama ihtiyaçlarınız için size birleştirici bir platform sağlar.

Web Sitesi: shiftpro.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ShiftPro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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