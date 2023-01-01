ShiftPro, işletmeniz için bir çalışan vardiya yönetimi platformudur. Vardiya saatlerinin tanımlanmasından vardiya rotasyonlarının otomatikleştirilmesine kadar tüm vardiya planlama ihtiyaçlarınız için size birleştirici bir platform sağlar.

Web Sitesi: shiftpro.io

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