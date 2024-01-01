Kafinea, Fransız teknoloji şirketi Madiasoft'un bir yazılım ürünüdür. Madiasoft, mobilitenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi, güvenli SaaS yazılımının yayıncısıdır. 2005 yılında kurulan Madiasoft'un merkezi Paris, Fransa'da bulunmaktadır ve birçok ülkede çalışanları bulunmaktadır. Madiasoft, geniş bir sektör yelpazesinde (Sanayi/Ticaret/Telekom/Bankacılık/Hizmetler...) faaliyet gösteren her ölçekteki (1 ila 1.000 çalışan) şirkete yönelik yüksek performanslı yönetim çözümleri (ERP - CRM) sunmaktadır. Kafinea, Madiasoft'un amiral gemisi yazılımıdır. Bir kuruluşun tüm süreçlerini tek bir araçta merkezileştirir: faturalama, gerçek zamanlı muhasebe, satın alma, envanter yönetimi, otomatik imzalar, müşteri portalı vb. Basit uygulaması (SaaS modu) ve modern, sezgisel kullanıcı arayüzleriyle öne çıkıyor. Aynı zamanda kapsamlı bir entegre API'ye sahiptir. Kafinea işbirlikçi çalışmayı ve ekip üretkenliğini teşvik eder. Karmaşık bir BT altyapısının bakımıyla ilişkili maliyetleri ve riskleri azaltır. Pazar trendlerine ve her şirketin, özellikle de KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarına uyum sağlar. İş yazılımları da dahil olmak üzere tüm harici veya dahili yazılımlarla uyumludur.

Web Sitesi: kafinea.com

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