Memtime
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Web Sitesi: memtime.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Memtime çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
We want to relieve people from the hassle of time tracking: Memtime is a software that automatically records time in all programs and displays your working day - to help you remember every minute immediately and save 75% of your time tracking effort. What makes us uniquely employee-friendly: Memtime stores all data exclusively on the user's device. This means employee monitoring is prevented upfront because no one but the user can access data.
Web Sitesi: memtime.com
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