1time, profesyonel hizmet tabanlı şirketler için çevrimiçi bir zaman takip sistemidir. Şirketinizdeki faturalandırılamayan süreyi azaltacaktır. Her çalışan, zamanlarının kaydedilmesiyle ilgili hatırlatıcılar alır; hiç kimsenin zaman çizelgelerinin tamamlanmasını mikro düzeyde yönetmesine gerek yoktur

Web Sitesi: 1timetracking.com

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