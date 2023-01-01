WebCatalog
Corcentric

Corcentric

corcentric.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Corcentric çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Corcentric, maliyetleri düşürmeye, işletme sermayesini optimize etmeye ve geliri artırmaya odaklanan eksiksiz Kaynaktan Ödemeye ve Siparişten Nakde çözümler sunar. Corcentric'in modüler SaaS Kaynaktan Ödemeye teklifi Analitik, Kaynak Kullanımı, Tedarikçi Yönetimi, Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik, Fatura Yönetimi, Finansal Yönetim ve Ödeme çözümlerini içerir. Corcentric'in Siparişten Nakde çözümleri, ödemeleri garanti ederek ve kredi riskini ortadan kaldırarak DSO'nuzu önemli ölçüde azaltabilir.

Web Sitesi: corcentric.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Corcentric ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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