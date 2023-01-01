Corcentric, maliyetleri düşürmeye, işletme sermayesini optimize etmeye ve geliri artırmaya odaklanan eksiksiz Kaynaktan Ödemeye ve Siparişten Nakde çözümler sunar. Corcentric'in modüler SaaS Kaynaktan Ödemeye teklifi Analitik, Kaynak Kullanımı, Tedarikçi Yönetimi, Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik, Fatura Yönetimi, Finansal Yönetim ve Ödeme çözümlerini içerir. Corcentric'in Siparişten Nakde çözümleri, ödemeleri garanti ederek ve kredi riskini ortadan kaldırarak DSO'nuzu önemli ölçüde azaltabilir.

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