Amazon Pay, Amazon'un teknolojisi, yenilikçiliği ve güçlü risk yönetimi hizmetleriyle desteklenen güvenilir, emniyetli bir ödeme ve ödeme seçeneğidir.

Web Sitesi: pay.amazon.com

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