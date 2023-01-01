WebCatalog
Amazon Pay

Amazon Pay

pay.amazon.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amazon Pay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Amazon Pay, Amazon'un teknolojisi, yenilikçiliği ve güçlü risk yönetimi hizmetleriyle desteklenen güvenilir, emniyetli bir ödeme ve ödeme seçeneğidir.

Web Sitesi: pay.amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon Pay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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