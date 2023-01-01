WebCatalog
Handy.com

Handy.com

handy.com

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Handy, ev hizmetleri arayan bireyleri en kaliteli, önceden denetlenen bağımsız hizmet profesyonelleriyle buluşturan lider platformdur. Handy, ev temizliğinden tamirci hizmetlerine kadar her hafta binlerce müşteriyi dünyanın her yerindeki şehirlerdeki en üst düzey profesyonellerle anında eşleştirir. Sorunsuz 60 saniyelik rezervasyon süreci, güvenli ödeme ve Handy Mutluluk Garantisi ile desteklenen Handy, ev hizmetlerine rezervasyon yapmanın en kolay, en uygun yoludur.

Web Sitesi: handy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Handy.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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