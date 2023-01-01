WebCatalog
TodayTix

TodayTix

todaytix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TodayTix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TodayTix'in en yüksek puan alan bilet uygulaması olmasının bir nedeni var. 15'ten fazla küresel şehirde binlerce tiyatro deneyimine göz atın, hem aynı gün biletleri hem de ön performanslar için özel fiyatlara erişin ve birden fazla kullanışlı ödeme yöntemiyle saniyeler içinde ödeme yapın. Nerede olursanız olun, hangi gösteriyi görmek isterseniz veya ne zaman görmek isterseniz isteyin: sizin için bir koltuğumuz var.

Web Sitesi: todaytix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TodayTix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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