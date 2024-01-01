Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

GigRev doğrudan hayran uygulamasıyla hayranlarınıza canlı yayın yapabilir, fotoğraf, özel video ve müzik yükleyebilir, ürün satabilir, gösterileri ve etkinlikleri listeleyebilir ve ön satış biletlerine özel erişim sağlayabilirsiniz. Tüm bunları hayranlarınızın gerçekte kim olduğunu bilerek yapın. Dolayısıyla, izlemekten, dinlemekten veya başarınızı ölçmekten fazlasını istiyorsanız, sizi tekrar sürücü koltuğuna oturtabiliriz. Doğrudan hayran pazarlaması işe yarıyor!

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