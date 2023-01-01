WebCatalog
objkt.com

objkt.com

objkt.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde objkt.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tezoss'taki en büyük Dijital Sanat ve Koleksiyon pazarı. Tokenlarınızı açık artırmaya çıkarın veya pazarda satış için listeleyin.

Web Sitesi: objkt.com

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