Tixel, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci el biletler için güvenli bir yeniden satış pazarıdır. Kullanmadığınız biletlerinizi kolaylıkla başka bir müziksevere satabilir veya biletleri tükenen bir gösteriye bilet satın alabilirsiniz.

Web Sitesi: tixel.com

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