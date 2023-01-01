Amazon Relay, taşıyıcıların taşımacılık işlerini kurmak ve büyütmek için ağımızdan, teknolojimizden ve güvenliği ön planda tutan kültürümüzden yararlanmalarına olanak tanır.

Web Sitesi: relay.amazon.com

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