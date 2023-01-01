WebCatalog
Amazon Relay

Amazon Relay

relay.amazon.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amazon Relay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Amazon Relay, taşıyıcıların taşımacılık işlerini kurmak ve büyütmek için ağımızdan, teknolojimizden ve güvenliği ön planda tutan kültürümüzden yararlanmalarına olanak tanır.

Web Sitesi: relay.amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon Relay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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