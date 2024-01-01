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Büyüyen işletmeler için isteğe bağlı işletme sermayesi. FundThrough, işletmelere, kullanımı kolay bir çevrimiçi finansman platformu üzerinden ödenmemiş faturalardan gelen fonlara anında erişim olanağı sunar. Finansman tesisi, işletmenin satışlarının gücüne bağlı olarak 500 $ ile 2 milyon $ arasında değişmektedir. Bir işletme büyüme döngüsünün neresinde olursa olsun, FundThrough kritik nakit akışı açıklarının kapatılmasına yardımcı olabilir.

Web Sitesi: fundthrough.com

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