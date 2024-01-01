Alternatifler - FundThrough
Revolut
revolut.com
Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.
Revolut Business
revolut.com
Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.
ANZ Australia
anz.com.au
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
Holvi
holvi.com
Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor. Basitçe. Esnek. Dijital. Bankacılık yeni bir seviyede. Etkinlik bonusunuzu hemen alın.
Lendio
lendio.com
Brock Blake ve Trent Miskin tarafından 2011 yılında kurulan Utah merkezli Lendio (eski adıyla Funding Universe), ABD'de küçük işletme sahiplerini hedefleyen ücretsiz bir çevrimiçi kredi pazarıdır.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare, üst düzey fonları perakende ve kurumsal yatırımcılara daha düşük minimum tutarlarla sunan bir özel sermaye yatırım platformudur.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox, 150.000 $'a kadar işletme finansmanına hızlı ve kolay erişim sunar. Kredi limiti ve vadeli kredi seçeneklerimizin işletmenizin büyümesini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.
Vouch
vouch.us
Vouch, startupları hatalardan, davalardan ve saldırılardan koruyan yeni bir tür dijital sigorta şirketidir.
Crowdcube
crowdcube.com
Avrupa'nın hızlı büyüyen özel işletmelerinin hisselerini satın alın.
Clara
clarafinds.com
Clara, karmaşık verileri düzenleyebilmeniz, anlayabilmeniz ve bunlar üzerinde işbirliği yapabilmeniz için herhangi bir veri kümesini etkileşimli olarak görselleştirmenize yardımcı olur.
Wikifolio
wikifolio.com
Yetenekler ve sermaye piyasası uzmanları alım satım fikirlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabilirler. Herkes mevcut sermayesine bakılmaksızın favorilerini seçebilir ve borsada işlem gören bir finansal ürün aracılığıyla bu ticaret fikirlerinden kar elde edebilir.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital, 2012 yılında kurulmuş bir küçük işletme fon sağlayıcısıdır. Hızlı ve verimli bir şekilde işletme sermayesi sağlayarak başarılı küçük işletme sahiplerini güçlendirmeye inanıyoruz. Teknoloji platformumuz nakit akışını, büyümeyi ve karakteri değerlendirir ve kişisel krediye bankalar ve ...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo, piyasadan daha iyi performans gösterdiği kanıtlanmış özel hisse senedi portföyleri oluşturmak için büyük verileri ve insan uzmanlığını sentezleyerek profesyonel hisse senedi analistlerinin gücünden yararlanır.
Swish Funding
swishfunding.com
Türler: Yükümlülük Olmayan Teklifler, Ekipman Finansmanı, İş Genişletme, Hızlı Finansman, Çevrimiçi Başvuru
StackSource
stacksource.com
StackSource, teknoloji destekli bir ticari emlak kredisi platformudur. Ticari mülk geliştiren veya satın alan yatırımcıları kolay ve şeffaf bir süreçle bankalar, sigorta şirketleri ve özel kredi verenler gibi finansman seçenekleriyle buluşturuyoruz.
RateSetter
ratesetter.com
Kontrolün sizde olmasını sağlayan ödüllü bireysel kredi sağlayıcısı. Kredi puanınızı etkilemeyen bir teklifle anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş oranınızı alın.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest emeklilik planlaması ve hesap yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Emeklilik hesabınızı yöneterek ve piyasayı sizin adınıza takip ederek işin zor kısmını sizin adınıza biz yapıyoruz.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds'un deneyimli yatırım ekibi, sektörler ve aşamalar genelinde en ileri fırsatlardan yararlanmak için binlerce şirketi tespit ediyor ve onlar üzerinde titiz araştırmalar yapıyor.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline, 50'den fazla yüksek nitelikli sektör uzmanı ve fon analistinden oluşan bir ekiple tüm AMC'leri tek çatı altında toplayan Hindistan'ın en gelişmiş Yatırım Fonu Yatırım Platformudur. Her yatırımcının ihtiyaçlarını anlayan ve onlara kağıtsız bir şekilde yatırım konforunu riskle eşleştirme ...
Moula
moula.com.au
Moula, işinizi büyütmek için borç almanın daha iyi bir yoludur. İyi işleri belirlemek için akıl ve kalp kombinasyonunu kullanırlar ve kredileri 24 saat içinde onaylayıp finanse edebilirler.
Minveo
minveo.de
Dijital varlık yönetimi için bir platform. Teknoloji ve niceliksel temelli. Makine Öğrenimi tarafından desteklenmektedir.
Lendino
lendino.dk
Lendino, özel ve profesyonel yatırımcıların her iki tarafın da yararına doğrudan kredibilitesi yüksek şirketlere borç verebilecekleri bir kredi pazarıdır. Kredi piyasasını kullanmak hem borç veren hem de alan olarak zamandan, paradan ve güçlüklerden tasarruf sağlar.
Gusher
gusher.co
Gusher, bir startup kurmanın ve kurmanın basit, hızlı ve kolay yoludur. Yatırımcıya ihtiyaç duymadan. Sermayeye ihtiyaç duymadan. Nasıl? Gusher, Girişimcilerin performansa dayalı eşitliği kullanarak yeni girişimler oluşturmalarına ve başlatmalarına yardımcı olur. Teknoloji, medya ve sağlıktan tasarı...
growney
growney.de
Kurulan Robo-Advice teknolojisi, bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer finansal hizmet sağlayıcıların kullanımına sunulacak.
FlexFunding
flexfunding.com
Flex Funding ile sağlıklı Danimarka şirketlerine yönelik kredilere yatırım yapabilirsiniz. Gelişimleri ve büyümeleri için para alıyorlar, siz de cazip bir getiri elde ediyorsunuz.
Finhaven
finhaven.com
Kriptografik teknolojiyi geleneksel olarak parçalanmış ve verimsiz sermaye piyasalarına uygulayan Finhaven Platformu, hem küresel ihraççılara hem de kendi pazarındaki yatırımcılara fayda sağlayan yenilikler sunuyor.
Equitise
equitise.com
Equitise, Avustralya'nın Lider Hisse Kitlesel Fonlama Platformudur. Misyonu, özel Avustralyalı ve Kivi şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olmak için sermayenin erişilebilirliğini artırmaktır.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Gelişmiş teknolojiyle güneş enerjisi ve depolama finansmanı sağlamak ve işinizi büyütmenize yardımcı olmaya adanmış bir ekiple ülke çapında konut güneş enerjisi kurulumcularıyla ortaklık yapıyoruz.