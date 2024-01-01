Anaxago

Anaxago

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: anaxago.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Anaxago çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarruflarının bir kısmını yeni kurulan şirketlerin finansmanına ayırarak ekonominin, inovasyonun ve istihdamın gelişmesine katkıda bulunuyor.
Kategoriler:
Finance
Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları

Web Sitesi: anaxago.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Anaxago ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Vouch

Vouch

vouch.us

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Clara

Clara

clarafinds.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Republic

Republic

republic.com

Netcapital

Netcapital

netcapital.com

Kiavi

Kiavi

kiavi.com

teQatlas

teQatlas

teqatlas.com

BiggerPockets

BiggerPockets

biggerpockets.com

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Tron Live Club

Tron Live Club

tronlive.club

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Exponential DeFi

Exponential DeFi

exponential.fi

Wefunder

Wefunder

wefunder.com

TaxProper

TaxProper

taxproper.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.