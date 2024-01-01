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Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarruflarının bir kısmını yeni kurulan şirketlerin finansmanına ayırarak ekonominin, inovasyonun ve istihdamın gelişmesine katkıda bulunuyor.

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