Blavity, kültürün ve statükonun sınırlarını zorlayan ileri görüşlü Siyah Y kuşağına yönelik bir teknoloji şirketidir.

Web Sitesi: blavity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blavity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.