WebCatalog
CustomerIQ

CustomerIQ

getcustomeriq.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CustomerIQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CustomerIQ, şirketlerin tüm müşteri geri bildirimlerini yapay zeka ile otomatik olarak organize etmesine, aramasına ve sentezlemesine yardımcı olur. Artık ekipler, müşteri ihtiyaçları, tercihleri ​​ve sorunları hakkındaki her türlü soruyu istedikleri zaman yanıtlamak için mevcut verilerinden yararlanabilirler.

Web Sitesi: getcustomeriq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CustomerIQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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