CustomerIQ, şirketlerin tüm müşteri geri bildirimlerini yapay zeka ile otomatik olarak organize etmesine, aramasına ve sentezlemesine yardımcı olur. Artık ekipler, müşteri ihtiyaçları, tercihleri ​​ve sorunları hakkındaki her türlü soruyu istedikleri zaman yanıtlamak için mevcut verilerinden yararlanabilirler.

Web Sitesi: getcustomeriq.com

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