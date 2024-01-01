Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili, kişiselleştirilmiş bilgilerin dağıtımını otomatikleştirmek için arama, analiz ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır. Coveo, e-ticaret, müşteri hizmetleri ve iş gücü yeterliliği için çözümler sunar. Şirket, Insight Engines için Gartner Magic Quadrant'ta Lider, Forrester Wave™: Bilişsel Arama'da Lider ve Forrester Wave™: Yolculuk Düzenleme Platformlarında Güçlü Performans Gösteren Bir Firma olarak tanınmaktadır.

Web Sitesi: coveo.com

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