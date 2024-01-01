Coveo

Coveo

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Web Sitesi: coveo.com

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Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili, kişiselleştirilmiş bilgilerin dağıtımını otomatikleştirmek için arama, analiz ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır. Coveo, e-ticaret, müşteri hizmetleri ve iş gücü yeterliliği için çözümler sunar. Şirket, Insight Engines için Gartner Magic Quadrant'ta Lider, Forrester Wave™: Bilişsel Arama'da Lider ve Forrester Wave™: Yolculuk Düzenleme Platformlarında Güçlü Performans Gösteren Bir Firma olarak tanınmaktadır.
Kategoriler:
Business
Kişiselleştirme Yazılımı
Kişiselleştirme Motorları
Kurumsal Arama Yazılımı
E-Merchandising Yazılımı

Web Sitesi: coveo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coveo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Brevo

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Klaviyo

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AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

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Darwinbox

darwinbox.com

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Conductor

conductor.com

FullContact

FullContact

fullcontact.com

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