Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknolojisi deneyimine güç veriyor.

Web Sitesi: darwinbox.com

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