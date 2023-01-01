WebCatalog
Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Darwinbox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknolojisi deneyimine güç veriyor.

Web Sitesi: darwinbox.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Darwinbox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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