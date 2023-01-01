WebCatalog
Moka

Moka

mokahr.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Moka çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Moka｜Tüm çalışanlar daha iyi bir İK SaaS deneyimi yaşar Moka, İK'dan yöneticilere ve çalışanlara kadar işletmenin tüm çalışanlarına daha iyi bir insan kaynakları modülü yönetimi deneyimi sunar

Web Sitesi: mokahr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Moka ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

People Matters

People Matters

peoplematters.in

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Tinq

Tinq

tinq.com

SuccessFactors

SuccessFactors

sap.com

Frontegg

Frontegg

frontegg.com

Zoho People

Zoho People

zoho.com

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

Workday

Workday

workday.com

Metrotechs

Metrotechs

metrotechs.io

Dayforce

Dayforce

ceridian.com

Costimize

Costimize

costimize.io

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası