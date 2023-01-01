Moka｜Tüm çalışanlar daha iyi bir İK SaaS deneyimi yaşar Moka, İK'dan yöneticilere ve çalışanlara kadar işletmenin tüm çalışanlarına daha iyi bir insan kaynakları modülü yönetimi deneyimi sunar

Web Sitesi: mokahr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Moka ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.