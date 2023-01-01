OneLogin, Inc., kurumsal düzeydeki işletmelere ve kuruluşlara birleştirilmiş erişim yönetimi sistemi (UAM) platformu tasarlayan, geliştiren ve satan, bulut tabanlı bir kimlik ve erişim yönetimi (IAM) sağlayıcısıdır. 2009 yılında Thomas Pedersen ve Christian Pedersen kardeşler tarafından kurulan OneLogin, son aşamadaki bir girişim, özel bir şirkettir. OneLogin, Erişim Yönetimi için Gartner Magic Quadrant'ta vizyoner olarak adlandırıldı. OneLogin UAM platformu, kuruluşların şirket içi ve bulut uygulamalarına kullanıcı erişimini yönetmesini sağlamak için tek oturum açma (SSO) ve bir bulut dizini kullanan bir erişim yönetimi sistemidir. Platform ayrıca kullanıcı yetkilendirmeyi, yaşam döngüsü yönetimini ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) içerir. OneLogin'in merkezi San Francisco'da olup Redmond, Washington'un yanı sıra Londra ve Guadalajara'da da bir geliştirici ofisi bulunmaktadır. Şirket, yıllık Connect kullanıcı konferansına ev sahipliği yapıyor.

Web Sitesi: onelogin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OneLogin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.