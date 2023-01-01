WebCatalog
Azure Active Directory

Azure Active Directory

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Web Sitesi: azure.microsoft.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Azure Active Directory çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Azure Active Directory (Azure AD) kurumsal kimlik hizmeti, kullanıcılarınızın siber güvenlik saldırılarının yüzde 99,9'undan korunmasına yardımcı olmak için tek oturum açma ve çok faktörlü kimlik doğrulama sağlar.

Web Sitesi: azure.microsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Azure Active Directory ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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