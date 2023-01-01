Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Azure Active Directory çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Azure Active Directory (Azure AD) kurumsal kimlik hizmeti, kullanıcılarınızın siber güvenlik saldırılarının yüzde 99,9'undan korunmasına yardımcı olmak için tek oturum açma ve çok faktörlü kimlik doğrulama sağlar.

Web Sitesi: azure.microsoft.com

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