WebCatalog
Netskope

Netskope

partners.netskope.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Netskope çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küresel bir siber güvenlik lideri olan Netskope, kuruluşların verileri korumak için sıfır güven ilkelerini uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla bulut, veri ve ağ güvenliğini yeniden tanımlıyor.

Web Sitesi: netskope.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Netskope ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Centrify

Centrify

centrify.com

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

sso.paloaltonetworks.com

Secureworks

Secureworks

idp.secureworks.com

Tufin

Tufin

portal.tufin.com

StartMail

StartMail

mail.startmail.com

Dig

Dig

app.dig.security

SecurityMetrics

SecurityMetrics

securitymetrics.com

SecurityWeek

SecurityWeek

securityweek.com

Clearwater Analytics

Clearwater Analytics

www2.clearwateranalytics.com

Perimeter 81

Perimeter 81

app.perimeter81.com

PrinciplesUs

PrinciplesUs

my.principles.com

Mandiant

Mandiant

login.mandiant.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası