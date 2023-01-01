WebCatalog
Secureworks

Secureworks

secureworks.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Secureworks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Riskleri azaltmak, güvenlik operasyonlarını iyileştirmek ve Güvenlik ve BT ekiplerinin yatırım getirisini hızlandırmak için savaşta test edilmiş siber güvenlik çözümleri sunarak kuruluşları koruyoruz.

Web Sitesi: secureworks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Secureworks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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