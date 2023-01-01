Finansal hizmetler için hepsi bir arada siber güvenlik çözümü. GLBA, FTC Korumaları, IRS Vergi Hazırlayıcısı, New York DFS ve diğer finans sektörünün güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Havoc Shield, hepsi bir arada bir platformda sektörle uyumlu bir plan, uzman rehberliği ve profesyonel güvenlik araçları sunarak siber güvenlik programının eksikliğinden kaynaklanan korkuyu ve riski hızla ortadan kaldırır.

Web Sitesi: havocshield.com

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