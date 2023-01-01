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CyberRiskAI

CyberRiskAI

cyberriskai.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CyberRiskAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Siber Güvenlik Risk Değerlendirmesi. Siber güvenlik risk değerlendirme araçları, şablonları ve kontrol listeleriyle tamamlayın.

Web Sitesi: cyberriskai.com

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