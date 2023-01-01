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HackerOne

HackerOne

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Web Sitesi: hackerone.com

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HackerOne, işletmeleri penetrasyon test uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarıyla buluşturan bir güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte kitle kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin temel taşları olarak benimseyen ve kullanan ilk şirketlerden biriydi; türünün en büyük siber güvenlik firmasıdır. Mayıs 2020 itibarıyla HackerOne'ın ağı 100 milyon dolar ödül ödemişti.

Web Sitesi: hackerone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HackerOne ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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