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HackerOne, işletmeleri penetrasyon test uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarıyla buluşturan bir güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte kitle kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin temel taşları olarak benimseyen ve kullanan ilk şirketlerden biriydi; türünün en büyük siber güvenlik firmasıdır. Mayıs 2020 itibarıyla HackerOne'ın ağı 100 milyon dolar ödül ödemişti.

Web Sitesi: hackerone.com

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