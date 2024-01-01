GRMS

GRMS

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GRMS, dünya çapında 120'den fazla ülkede özelleştirilebilir tedarikçi risk değerlendirme programları sağlamada tanınmış bir liderdir. Gelişmiş bir teknoloji platformundan yararlanan GRMS, şirketlere tedarikçilerini temel risk bileşenleri açısından proaktif bir şekilde yönetme ve sürekli olarak izleme yeteneği sunar. GRMS'nin hizmetleri arasında verilerin doğrulanması, belgelerin fiziksel olarak incelenmesi ve tedarikçilerin müşterinin benzersiz risk değerlendirme gereksinimlerine uyum sağlamasına yardımcı olan bir destek sistemi yer alır. GRMS, 2010 yılından bu yana orta ölçekli işletmelerden Fortune 50 şirketlerine kadar çeşitli şirket ve kuruluşlardan oluşan küresel bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: globalrms.com

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