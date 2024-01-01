IFS, dünya çapında mal üreten ve dağıtan, varlıkları inşa eden ve bakımını yapan ve hizmet odaklı operasyonları yöneten şirketler için kurumsal yazılımlar geliştirir ve sunar. Tek platformumuzda, sektöre özel ürünlerimiz doğası gereği tek bir veri modeline bağlıdır ve gömülü dijital inovasyonu kullanır, böylece müşterilerimizin, müşterileri için gerçekten önemli olduğu durumlarda, Hizmet Anında ellerinden gelenin en iyisini yapabilmelerini sağlar. Çalışanlarımızın ve büyüyen ekosistemimizin sektör uzmanlığı ve her adımda değer sunma kararlılığı, IFS'i sektörümüzde tanınmış bir lider ve en çok tavsiye edilen tedarikçi haline getirmiştir.

Web Sitesi: ifs.com

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