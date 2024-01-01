IFS

IFS

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ifs.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IFS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IFS, dünya çapında mal üreten ve dağıtan, varlıkları inşa eden ve bakımını yapan ve hizmet odaklı operasyonları yöneten şirketler için kurumsal yazılımlar geliştirir ve sunar. Tek platformumuzda, sektöre özel ürünlerimiz doğası gereği tek bir veri modeline bağlıdır ve gömülü dijital inovasyonu kullanır, böylece müşterilerimizin, müşterileri için gerçekten önemli olduğu durumlarda, Hizmet Anında ellerinden gelenin en iyisini yapabilmelerini sağlar. Çalışanlarımızın ve büyüyen ekosistemimizin sektör uzmanlığı ve her adımda değer sunma kararlılığı, IFS'i sektörümüzde tanınmış bir lider ve en çok tavsiye edilen tedarikçi haline getirmiştir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: ifs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IFS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Lifehack

Lifehack

lifehack.org

Targit

Targit

targit.com

Slingshot Insights

Slingshot Insights

slingshotinsights.com

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Circa

Circa

circaworks.com

OwnerRez

OwnerRez

ownerrez.com

(ISC)2

(ISC)2

isc2.org

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

YayPay

YayPay

yaypay.com

MAPRO

MAPRO

mapro.io

Trendsi

Trendsi

trendsi.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası