TARGIT'te, müşterilerimizin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için temel sektörlere uzmanlık getiriyoruz. Benzersiz hedeflerinizi ve günlük operasyonlarınıza güç veren süreçleri destekleyen iş zekası (BI) ve analitik çözümleriyle kalıcı değer sağlıyoruz. Sezgisel, çok yönlü ve her çalışan için erişilebilir, hepsi bir arada iş zekası (BI) ve analiz platformumuz TARGIT Decision Suite ile ilk görüşte aşkı deneyimleyin. TARGIT Decision Suite, şirketlerin verileri her zamankinden daha iyi ve daha hızlı entegre etmesine, görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olur. Çözümümüz, merkezi bir BI çözümünün kontrolünü, merkezi olmayan bir çözümün esnekliğiyle, sağlam güvenlik ve güvenilirlikle birleştirir. Ayrıca, mevcut sistemlerinizle kolayca entegre olur ve kuruluşunuz büyüdükçe bile sürekli olarak ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Dresner tarafından üç yıl üst üste Satıcı Güvenilirliğinde Küresel Lider ve BARC tarafından beş yıl üst üste BI Mükemmelliğinde Lider olarak tanınan, sürekli inovasyon, anlayışlı öneriler ve önce insanı iş modeliyle müşterilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz.

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