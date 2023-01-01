WebCatalog
Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Augmentir çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Akıllı Dijitalleştirme Operasyonel Mükemmelliği Artırıyor Augmentir'in bağlantılı çalışan çözümü, ön saf operasyon teknolojisinde tanınmış bir liderdir. Çalışanları daha hızlı işe alın, üretkenlik süresini kısaltın, hedeflenen yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmeyi mümkün kılın, bireysel ihtiyaçlara dayalı dijital rehberlikle çalışanları destekleyin.

Web Sitesi: augmentir.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Augmentir ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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