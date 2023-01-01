Akıllı Dijitalleştirme Operasyonel Mükemmelliği Artırıyor Augmentir'in bağlantılı çalışan çözümü, ön saf operasyon teknolojisinde tanınmış bir liderdir. Çalışanları daha hızlı işe alın, üretkenlik süresini kısaltın, hedeflenen yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmeyi mümkün kılın, bireysel ihtiyaçlara dayalı dijital rehberlikle çalışanları destekleyin.

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