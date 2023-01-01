Bir özelliğin başarısı, operasyonel istikrardan daha fazlasıyla tanımlanmalıdır. DevCycle daha hızlı dağıtım yapmanızı, sürüm karmaşıklığını azaltmanızı ve etkiyi en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

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