Alternatifler - Augmentir
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışan...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...