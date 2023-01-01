WebCatalog
Basaas

Basaas

workplace.basaas.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Basaas çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Basaas ile üretkenliği artırırken her çalışanın kesintisiz dijital çalışmasını sağlayabilirsiniz. Basaas, üretkenliğinizi artırmak için birleşik ve entegre bir dijital çalışma alanı ve uygulamalar arası görev yönetimi içerir. Her iş arkadaşınızı cihazdan bağımsız bir dijital çalışma alanıyla destekleyebilir ve uygulamalarınızı ekipler veya departmanlar için dağıtabilirsiniz. Ayrıca tüm görev yönetimi araçlarını kapsamlı bir çözüme entegre edebilir ve tüm çalışanların günlük rutinlerini tek bir çözümde basitleştirebilirsiniz.

Web Sitesi: workplace.basaas.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Basaas ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Zoho People Plus

Zoho People Plus

accounts.zoho.com

DealerSocket

DealerSocket

dealersocket.com

Time is Ltd.

Time is Ltd.

reports.timeisltd.com

Zenchat

Zenchat

chat.zenkit.com

Mews

Mews

app.mews.com

ExcelSeed

ExcelSeed

excelseed.com

EmpMonitor

EmpMonitor

app.empmonitor.com

ITILITE

ITILITE

itilite.com

Function Point

Function Point

hosted.functionpoint.com

Workvio

Workvio

alpha.workv.io

Scalefusion

Scalefusion

app.scalefusion.com

Cookup.ai

Cookup.ai

cookup.ai

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası