Basaas ile üretkenliği artırırken her çalışanın kesintisiz dijital çalışmasını sağlayabilirsiniz. Basaas, üretkenliğinizi artırmak için birleşik ve entegre bir dijital çalışma alanı ve uygulamalar arası görev yönetimi içerir. Her iş arkadaşınızı cihazdan bağımsız bir dijital çalışma alanıyla destekleyebilir ve uygulamalarınızı ekipler veya departmanlar için dağıtabilirsiniz. Ayrıca tüm görev yönetimi araçlarını kapsamlı bir çözüme entegre edebilir ve tüm çalışanların günlük rutinlerini tek bir çözümde basitleştirebilirsiniz.

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