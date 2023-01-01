WebCatalog
BrightMove

BrightMove

app.brightmove.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BrightMove çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşveren ve aday deneyimi göz önünde bulundurularak oluşturulmuş en yenilikçi başvuru takip sistemi. BrightMove, işe alım yazılımı sektöründe ödüllü, bulut tabanlı küresel bir inovasyon lideridir.

Web Sitesi: brightmove.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BrightMove ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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