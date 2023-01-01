İşveren ve aday deneyimi göz önünde bulundurularak oluşturulmuş en yenilikçi başvuru takip sistemi. BrightMove, işe alım yazılımı sektöründe ödüllü, bulut tabanlı küresel bir inovasyon lideridir.

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