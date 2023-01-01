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Forage

Forage

theforage.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Becerilerinizi sergileyin. Kariyerinize uygun olanı bulun. Öğrencilere Fortune 500 şirketlerinde gerçek bir kariyer avantajı sağlayan, kısa süreli 5-6 saatlik sanal iş deneyimi programları.

Web Sitesi: theforage.com

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