Asya'nın 1 Numaralı Üniversite Kariyer Merkezi Platformu Öğrencilerinize etkili, hepsi bir arada bir kariyer platformu dağıtın. Platformumuz bir özgeçmiş oluşturucu, iş portalları, sanal kariyer fuarı araç seti ve mezunların izleme çalışması dahil olmak üzere eksiksiz özellikler sunar.

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