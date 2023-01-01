WebCatalog
Fiveable

Fiveable

fiveable.me

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Öğrencilere yönelik 1 numaralı sanal çalışma platformunu kullanarak arkadaşlarınızla çalışın. Bir çalışma odası oluşturun, arkadaşlarınızı davet edin ve birbirinizin sorumluluğunu üstlenin.

Web Sitesi: fiveable.me

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