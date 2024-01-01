Cardata

Cardata

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Web Sitesi: cardata.co

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Cardata, tamamen yönetilen bir araç geri ödeme platformudur. Hizmet ve yazılım araçlarımız, şirketlerin modası geçmiş araba programlarından kurtularak ve optimize edilmiş vergisiz alternatiflere geçerek %30'un üzerinde tasarruf etmesine yardımcı olur. 1999 yılında kurulan, çalışanlarının iş için kişisel araçlarını kullandığı şirketler için bir geri ödeme yazılımı, uyumluluk programları ve iş zekası araçları paketi sağlıyoruz. Programlar arasında Sabit ve Değişken Oranlı Geri Ödeme (FAVR), Vergisiz Araç Harcırahı (TFCA) ve Mil Başına Cent (CPM) yer almaktadır. Cardata Mobil Uygulaması, Cardata Bulut Portalı, sigorta doğrulama ve doğrudan ödeme tarafından desteklenir. O nasıl çalışır? 1) Tasarım: İhtiyaçlarınıza en uygun, özel ve IRS uyumlu bir araç programı tasarlamak için bir Cardata uzmanıyla birlikte çalışın. 2) Yakalama: Sürücüler iş gezilerini zahmetsizce takip etmek için Cardata Mobile uygulamasından yararlanırken, yöneticiler de güçlü raporlama için Cardata Cloud'u kullanıyor. 3) Ödeme: Sürücülerinize vergiden muaf geri ödemeler doğrudan banka hesaplarına ödenir. Cardata, Fortune 500 şirketleri ve kişisel araçlarını işle ilgili sürüş için kullanabilen çalışanların bulunduğu büyüyen kuruluşlarla çalışmaktadır.
Kategoriler:
Business
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: cardata.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cardata ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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