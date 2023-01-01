WebCatalog
CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CyberSmart çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmeler için yenilikçi siber güvenlik çözümleri. KOBİ'ler için basit, uygun fiyatlı, devlet standardında güvenlik sertifikasyon ürünleri.

Web Sitesi: cybersmart.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, CyberSmart ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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