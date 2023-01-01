WebCatalog
Perimeter 81

Perimeter 81

app.perimeter81.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Perimeter 81 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ağ güvenliğinizi kökten basitleştiren Siber Güvenlik Deneyim Platformu ile işinizi güvence altına almanın yeni bir yolunu deneyimleyin.

Web Sitesi: perimeter81.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Perimeter 81 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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