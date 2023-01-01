WebCatalog
OutSystems

OutSystems

outsystems.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OutSystems çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

OutSystems, küresel ölçekte vizyoner kuruluşlar için yüksek performanslı, az kodlu ve bulut tabanlı geliştirme platformları oluşturur. Sıfır tavizsiz yazılım yeniliği için resmi olarak dünyanın bir numaralı platformu. Hadi gidelim.

Web Sitesi: outsystems.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OutSystems ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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