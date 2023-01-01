Altyapı konusunda endişelenmeyi bırakın. Kod yazmaya odaklanın, gerisini Shuttle halledecektir. Uygulamalarınızı sıfır altyapı sorunuyla dağıtmak için Rust'ta yerel bulut platformu.

Web Sitesi: shuttle.rs

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