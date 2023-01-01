WebCatalog
Passage by 1Password

Passage by 1Password

console.passage.id

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Passage by 1Password çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kullanıcıları daha basit, daha güvenli bir oturum açma deneyimiyle memnun edin. Yalnızca birkaç satır kodla uygulamanızda veya web sitenizde sorunsuz, şifresiz kimlik doğrulama uygulayın.

Web Sitesi: passage.1password.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Passage by 1Password ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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