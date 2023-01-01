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UberConference

UberConference

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Web Sitesi: uberconference.com

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UberConference, San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirket olan Dialpad'in bulut tabanlı bir video konferans sistemidir. Eskiden Firespotter Labs olarak bilinen şirket, Google Ventures'ın ilk Girişimcisi olduktan bir yıl sonra Craig Walker tarafından ortaklaşa kuruldu. UberConference'ın lansmanından önce Firespotter, NoshList adında bir restoran oturma uygulaması başlattı.

Web Sitesi: uberconference.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UberConference ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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