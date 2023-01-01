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UberConference, San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirket olan Dialpad'in bulut tabanlı bir video konferans sistemidir. Eskiden Firespotter Labs olarak bilinen şirket, Google Ventures'ın ilk Girişimcisi olduktan bir yıl sonra Craig Walker tarafından ortaklaşa kuruldu. UberConference'ın lansmanından önce Firespotter, NoshList adında bir restoran oturma uygulaması başlattı.

Web Sitesi: uberconference.com

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