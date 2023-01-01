Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandırma, kişisel finans ve makbuz tarama yazılımı (OCR) geldi. 2012 yılında Wave, başlangıçta Wave ile Ödemeler (kredi kartı işlemleri) ve Wave tarafından Bordro ile finansal hizmetlere dalmaya başladı ve ardından Şubat 2017'de o zamandan beri durdurulan Lending by Wave ile devam etti.

Web Sitesi: waveapps.com

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