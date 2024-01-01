Kişiselleştirme Motorları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Kişiselleştirme motorları olarak da bilinen dijital kişiselleştirme motorları, otomatik pazarlama kampanyaları, web siteleri ve ürün önerileri gibi çeşitli kanallardaki müşteri etkileşimlerini özelleştirmek ve iyileştirmek için harici yazılımlardan veya müşteri etkileşimlerinden elde edilen müşteri verilerini eler. Bu gelişmiş araçlar, kişiselleştirilmiş pazarlama girişimlerinin bire bir bazda bölümlendirilmesini, test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak kampanyaların etkinliğini ve akılda kalıcılığını sağlar. Tipik olarak pazarlama ekipleri tarafından kullanılan kişiselleştirme motorları, genellikle müşteri veri platformları (CDP'ler) ve dijital deneyim platformları (DXP'ler) ile entegre edilir veya onları tamamlar. Kapsamlı bir kişiselleştirilmiş içerik oluşturma ve dağıtım döngüsünü düzenlemek için içerik deneyimi yazılımı ve A/B test araçlarıyla sinerji oluştururlar.