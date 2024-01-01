WebCatalog

RAEK

RAEK

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: raekdata.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde RAEK çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RAEK is a marketing automation tool that allows you to collect, organize, and utilize your first-party customer data in your marketing channels. Built for small to midsize ecommerce and web-based businesses.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Motorları

Web Sitesi: raekdata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RAEK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Iterable

Iterable

iterable.com

Acquia

Acquia

acquia.com

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Maestra

Maestra

maestra.ai

Act!

Act!

act.com

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Brevo

Brevo

brevo.com

Encharge

Encharge

encharge.io

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Decile

Decile

decile.com

Marsello

Marsello

app.marsello.com

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.