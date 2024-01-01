dotdigital

dotdigital

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Web Sitesi: dotdigital.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde dotdigital çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Kategoriler:
Business
Pazarlama Otomasyon Yazılımı
Açılış Sayfası Oluşturucuları
Müşteri Veri Platformları
Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı
E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları
E-posta Şablonu Oluşturucu Yazılımı
Mobil Pazarlama Yazılımı
Kişiselleştirme Yazılımı
Kişiselleştirme Motorları
İşlemsel E-posta Yazılımı
SMS Pazarlama Yazılımı

Web Sitesi: dotdigital.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, dotdigital ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Mailchimp

mailchimp.com

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

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Square

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odoo.com

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PixelMe

pixelme.me

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Insider

useinsider.com

Drift

Drift

drift.com

Contlo

Contlo

contlo.com

Turntable Lab

Turntable Lab

turntablelab.com

ActiveTrail

ActiveTrail

activetrail.com

Journify

Journify

journify.io

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